الأخضر أمام اليمن.. مواجهات من طرف واحد

يسعى المنتخب السعودي لتحقيق فوزٍ جديد أمام المنتخب اليمني يؤهله رسمياً لنهائيات كأس آسيا 2023 ويقربه كثيراً من التأهل للتصفيات النهائية لمونديال 2022، حينما يلاقيه يوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويملك المنتخب السعودي سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام المنتخب اليمني الذي التقاه في 19 مواجهة سابقة، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادلا في مواجهتين.

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وسبق للمنتخب للسعودي أن التقى المنتخب اليمني في التصفيات الآسيوية في 9 مباريات انتصر في 8 مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة.

وكانت المواجهتين التي أخفق فيها الأخضر بتحقيق الفوز على المنتخب اليمني كانت في كأس العرب عام 2002 والتي أقيمت بالكويت بنتيجة 2-2 وفي مواجهة الذهاب للتصفيات الآسيوية الحالية والتي انتهت بذات النتيجة.

وقدّم المنتخب اليمني أداءً مميزاً في مواجهة الذهاب أمام المنتخب السعودي التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة في شهر سبتمبر من عام 2019 حيث انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يتوقف تفوق الأخضر عند هذا الحد بل سبق وأن سجّل نتائج كبيرة في مواجهتهما حيث سبق له الفوز بنتيجة 7-صفر في تصفيات كأس آسيا 2004، و6-صفر في كأس الخليج عام 2009 بعمان.

ويتصدر قائد المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني قائمة هدافي مواجهة اليمن بتسجيله 6 أهداف يليه زميله المعتزل محمد الشلهوب برصيد 5 أهداف