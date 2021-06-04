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الأولمبي السعودي يستعد للأولمبياد بودية أستراليا

من التدريبات

الأولمبي السعودي يستعد للأولمبياد بودية أستراليا

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العربية.نت

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يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم السبت مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويلاقي الأخضر منتخب أستراليا في تمام الثانية مساءً بتوقيت إسبانيا على ستاد ماربيا.

وعلى الصعيد الميداني أدى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء الجمعة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، طبقّوا خلالها مرانًا تكتيكيًا على البناء من وسط الملعب، أعقب ذلك العمل على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وأجرى لاعبو ومنسوبو منتخب تحت 23 عامًا في مقر إقامة البعثة بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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