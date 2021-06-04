إنريكي: سأعمل على تغيير عقلية اللاعبين

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا اليوم الخميس إنه يرغب في رفع سقف طموح لاعبيه قبل بطولة أوروبا لكرة القدم وأقر بأن طموحه الشخصي الفوز باللقب.

وفازت إسبانيا بالبطولة في 2008 و2012 خلال فترة هيمنت فيها على اللعبة عالميا وفازت خلالها أيضا بكأس العالم 2010 لكن التوقعات منخفضة حاليا مع وجود عدد محدود من اللاعبين الذين ينتمون لهذا الجيل في التشكيلة الحالية المؤلفة من 24 لاعبا.

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وقال لاعب الوسط رودري في وقت سابق اليوم إن إسبانيا لم تعد من أبرز المرشحين للفوز بألقاب بطولات كبرى لكن لويس إنريكي قال إن مهمته ستتركز على تغيير عقلية لاعبيه.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مباراة ودية يوم الجمعة أمام البرتغال بطلة أوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو مدريد "مهمتي حث اللاعبين على الإيمان والثقة بقدراتهم. أنا مقتنع بأن فريقي يصعب على أي منافس الفوز عليه. ربما أكون مخطئا لكني أعتقد أننا من أفضل ستة أو سبعة فرق مرشحة للفوز باللقب".

وعبر لويس إنريكي أيضا عن سعادته بعودة الجماهير في المباراة أمام البرتغال بعدما سمحت السلطات لنحو 15 ألف مشجع بالحضور بعد رفع قيود كورونا.

وقال "كنا ننتظر هذا الأمر على أحر من الجمر. ستكون لحظة رائعة. لعبنا بدون جماهير لأكثر من عام وننتظر بشوق مساندة 15 ألف متفرج للمنتخب الوطني".