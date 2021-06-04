رينارد: مباراة اليمن هامة.. والثنائي "يتعافى"

تحدث هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال رينارد: أود في البداية أن أقدم التعازي للمنتخب اليمني في وفاة مدربهم الذي وافته المنية في الأسابيع الماضي، كما أود أن أقدم التعازي للاعب المنتخب السعودي ناصر الدوسري ولأسرته في وفاة شقيقه.

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ووصف رينارد مواجهة منتخب اليمن بالهامة وقال: مباراة هامة جدًا فلم يتبقى لنا سوى ثلاثة مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية.

وعن عدم الثبات في الخيارات الهجومية قال: من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة، في بداية التصفيات شارك عبدالله الحمدان بفاعلية وسجل العديد من الأهداف كذلك فراس البريكان شارك أمام منتخب أوزبكستان وكان حاضرًا بشكل مميز وأخيرًا شارك صالح الشهري في المباراة الماضية من التصفيات وتمكن من إحراز هدفين، فقد كانوا جميعهم حاضرين بشكل إيجابي خلال مشاركتهم الماضية".

وعن جاهزية الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك وقال: العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة تحسبًا للإصابات ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث.