يونايتد يُشكل مجلساً استشارياً للجماهير

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه سيقوم بتأسيس مجلس استشاري للجماهير وطرح حصص لمشاركتها في الملكية، في إطار سعي النادي للارتباط أكثر بجماهيره.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات عنيفة الشهر الماضي ضد ملاك النادي الأميركيين، بعد لعبهم دورا محوريا في خطط تأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي. وتسببت تلك الاحتجاجات في تأجيل مباراة الفريق في الدوري الممتاز على أرضه أمام ليفربول.

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وقال جويل غليزر المالك والرئيس المشارك في بيان "الجماهير هي شريان الحياة لمانشستر يونايتد وأنا ملتزم شخصيا بضمان منحها صوتا في مجلس الإدارة، من خلال تأسيس مجلس استشاري جماهيري ومجلس اخر يمنح الجماهير حق المشاركة في ملكية النادي".

وسيتشاور المجلس الاستشاري الجماهيري مع القيادة العليا وملاك النادي وسيتكون من ممثلين من روابط المشجعين.

وقال النادي إنه بدأ حوارا مباشرا مع رابطة مشجعي مانشستر يونايتد لتحديد نظام مشاركتهم في ملكية النادي عن طريق منحهم فئة جديدة من الأسهم مما يمنحهم نفس حقوق التصويت لدى عائلة غليزر المالكة للنادي.

وحثت الجماهير النادي سابقا على اتخاذ عدة خطوات بينها فتح باب حصولها على أسهم في ملكية النادي.