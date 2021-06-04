.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

يونايتد يُشكل مجلساً استشارياً للجماهير

جويل غليزر أحد ملاك يونايتد

يونايتد يُشكل مجلساً استشارياً للجماهير

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه سيقوم بتأسيس مجلس استشاري للجماهير وطرح حصص لمشاركتها في الملكية، في إطار سعي النادي للارتباط أكثر بجماهيره.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات عنيفة الشهر الماضي ضد ملاك النادي الأميركيين، بعد لعبهم دورا محوريا في خطط تأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي. وتسببت تلك الاحتجاجات في تأجيل مباراة الفريق في الدوري الممتاز على أرضه أمام ليفربول.

وقال جويل غليزر المالك والرئيس المشارك في بيان "الجماهير هي شريان الحياة لمانشستر يونايتد وأنا ملتزم شخصيا بضمان منحها صوتا في مجلس الإدارة، من خلال تأسيس مجلس استشاري جماهيري ومجلس اخر يمنح الجماهير حق المشاركة في ملكية النادي".

وسيتشاور المجلس الاستشاري الجماهيري مع القيادة العليا وملاك النادي وسيتكون من ممثلين من روابط المشجعين.

وقال النادي إنه بدأ حوارا مباشرا مع رابطة مشجعي مانشستر يونايتد لتحديد نظام مشاركتهم في ملكية النادي عن طريق منحهم فئة جديدة من الأسهم مما يمنحهم نفس حقوق التصويت لدى عائلة غليزر المالكة للنادي.

وحثت الجماهير النادي سابقا على اتخاذ عدة خطوات بينها فتح باب حصولها على أسهم في ملكية النادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"
أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا
أرسنال يعلن رحيل لويز وعودة الثنائي إلى ريال مدريد أرسنال يعلن رحيل لويز وعودة الثنائي إلى ريال مدريد
ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي
حسين عبدالغني.. مسيرة طويلة مرصعة بالإنجازات حسين عبدالغني.. مسيرة طويلة مرصعة بالإنجازات
تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو
قبل أن تذهب
هل تكون اعترافات قاسم مصلح بداية النهاية للحشد الشعبي العراقي؟
هل تكون اعترافات قاسم مصلح بداية النهاية للحشد الشعبي العراقي؟
اكتشف المزيد