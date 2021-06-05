راموس يرفض انتقال مبابي.. وأندية مانشستر تستهدفه

تسعى أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للظفر بخدمات المدافع الإسباني سيرخيو راموس بعد مماطلة الأخير تمديد عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني، إذ كشفت تقارير صحفية رفضه تخفيض راتبه من أجل السماح للنادي بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب "آس" الإسبانية فإن المدافع ابن الـ35 عاما الذي سيصبح لاعبا حرا في 30 من الشهر الحالي، باتت علاقته فاترة بفلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد في الآونة الأخيرة، ومن أهم أسباب سوء العلاقة هو أن راموس وعدد من لاعبي الريال غير راضين عن خفض رواتبهم بنسبة 10%.

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وكشفت التقارير أن راموس أبلغ زملاءه بأن لا يوافقوا على تخفيض رواتبهم لأن الأموال ستستخدم لجلب النجم الفرنسي مبابي، وهذا الانهيار في العلاقة بين الطرفين يؤكد أن راموس كان على وشك تجديد عقده.

وقضى راموس 16 عاما بقميص الفريق العاصمي وحقق برفقته 5 بطولات دوري محلي و4 دوري أبطال أوروبا و4 كأس عالم للأندية، إلا أنه عانى مؤخرا بسبب الإصابات الطويلة ما تسبب بإبعاده عن قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس أوروبا.

وبحسب "إي إس بي إن "فإن أندية مدينة مانشستر تضع المدافع المخضرم هدفا رئيسيا، خاصة وأن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب بمواصفات المدافع القيادية.