الأولمبي السعودي يعود للتدريبات بعد إلغاء ودية أستراليا

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم السبت حصة تدريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وجاءت الحصة التدريبية بعد إلغاء المباراة الودية أمام منتخب أستراليا المقرر إقامتها مساء يوم السبت نظراً لمستجدات ظروف الإجراءات الاحترازية ضد فايروس (كوفيد-19) وحرصاً على سلامة لاعبي المنتخبين.

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وسيلاقي المنتخب خلال معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، منتخبي المكسيك والأرجنتين وديًا على التوالي.



الجدير بالذكر أن المنتخب |الأولمبي يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.