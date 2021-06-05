.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأولمبي السعودي يعود للتدريبات بعد إلغاء ودية أستراليا

من التدريبات

الأولمبي السعودي يعود للتدريبات بعد إلغاء ودية أستراليا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم السبت حصة تدريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وجاءت الحصة التدريبية بعد إلغاء المباراة الودية أمام منتخب أستراليا المقرر إقامتها مساء يوم السبت نظراً لمستجدات ظروف الإجراءات الاحترازية ضد فايروس (كوفيد-19) وحرصاً على سلامة لاعبي المنتخبين.

وسيلاقي المنتخب خلال معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، منتخبي المكسيك والأرجنتين وديًا على التوالي.

الجدير بالذكر أن المنتخب |الأولمبي يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي لم يقلهُ المرشد خامنئي حول الانتخابات الرئاسية؟ ما الذي لم يقلهُ المرشد خامنئي حول الانتخابات الرئاسية؟
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
الأكثر قراءة
أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا
تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو
ريال مدريد يستعيد ريال مدريد يستعيد "سلاحه السري" من إنتر
ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي
ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة "مارادونا"
المنتخب السعودي يواجه اليمن لتعزيز الصدارة المنتخب السعودي يواجه اليمن لتعزيز الصدارة
قبل أن تذهب
معهد هدسون: بايدن يطبق سياسة أوباما تجاه السعودية
معهد هدسون: بايدن يطبق سياسة أوباما تجاه السعودية
اكتشف المزيد