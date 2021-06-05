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الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو

مشاركة سابقة لصلاح مع منتخب مصر

الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو

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القاهرة - رويترز

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قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة إنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد مع ليفربول بشأن استدعاء محمد صلاح هداف الفريق الإنجليزي لتشكيلة المنتخب المصري المشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وأضاف مجاهد لرويترز "اتصالاتنا مع ليفربول لم تتوقف ونسعى للحصول منهم على موافقة بانضمام صلاح للمنتخب الأولمبي. رغم عدم وجود رد نهائي من ليفربول، إلا أننا نعلق آمالا كبيرة على موافقتهم. وجود صلاح مع المنتخب الأولمبي مهم للغاية".

وأكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي المصري أن صلاح على رأس المرشحين الثلاثة الكبار لقياة الفريق في طوكيو إلى جوار محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي.

وأكد مجاهد أن الوقت لا يزال متاحا قبل إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر الذي سيشارك في الأولمبياد. ويجب على كافة المنتخبات إرسال قوائمها النهائية في موعد أقصاه 30 يونيو الحالي.

وتصدر صلاح، الذي سيبلغ عامه 29 منتصف الشهر الحالي، قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وثاني هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا، متأخرا بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

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