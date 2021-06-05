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ساوثغيت لن يتعجل ضم بديل أرنولد

المدرب الإنجليزي

ساوثغيت لن يتعجل ضم بديل أرنولد

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لندن - رويترز

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قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إنه لن يتعجل ضم بديل ترينت ألكسندر-أرنولد لتشكيلة المنتخب التي ستشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وخرج الظهير الأيمن لليفربول من تشكيلة المنتخب بعد إصابته في المباراة الودية ضد النمسا الأسبوع الماضي. وأشار مدرب إنجلترا إلى أنه لن يتعجل ضم بديل وسيقيم توازن التشكيلة بعد مباراة رومانيا الودية غدا الأحد.

وأبلغ ساوثغيت مؤتمرا صحفيا "سنعلم المزيد عن الحالة البدنية للجميع بعد مباراة الغد، وهل ستظهر إصابات أخرى ومن المهم أن يكون لدينا التوازن في جميع المراكز".

وعلى جانب آخر، شدد ساوثغيت على أن المنتخب سيواصل الجثو قبل المباريات لتسليط الضوء على الظلم العنصري رغم صيحات الاستهجان من الجماهير التي حضرت مباراة النمسا.

وقال ساوثغيت "بعض الجماهير قررت إطلاق صيحات استهجان. اعتقد أنه يجب عليهم وضع أنفسهم مكان اللاعبين الشبان وكيف يشعرون".

وتابع "أهم شيء بالنسبة للاعبين هو معرفة أننا متحدون تماما وملتزمون لدعم بعضنا البعض ودعم الفريق. نعتزم أكثر من أي وقت مضى على الجثو خلال هذه البطولة، ربما يظهر رد فعل مضاد لكننا سنتجاهله ونواصل المضي قدما".

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