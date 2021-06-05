غاسلي الأسرع بجولة التجارب الحرة الأخيرة في باكو

سجل الفرنسي بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم بينما اصطدم سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن متصدر البطولة بأحد الحواجز.

وقطع غاسلي حلبة الشوارع في العاصمة باكو في زمن بلغ دقيقة واحدة و42.251 ثانية في أجواء حارة بعد الظهر. وكان غاسلي فاز مع الفريق المملوك لرد بول في سباق بإيطاليا العام الماضي.

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وسجل المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز زميل فرستابن في رد بول ثاني أسرع زمن في الجولة متخلفا بفارق 0.344 ثانية عن صاحب الزمن الأسرع.

واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات المركز الثالث في هذه الجولة بعد أن اشتكى من بعض العيوب في السيارة قبل أن ينطلق بقوة بعد ذلك بينما احتل زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس المركز 13 بفارق 1.494 ثانية عن غاسلي.

وواجه مرسيدس صعوبات في الوصول لسرعته في جولات هذا السباق وجاء سائقاه في جولتي الأمس خارج المراكز العشرة الأولى.

وحرم فرستابن متصدر البطولة بفارق أربع نقاط عن هاميلتون بعد أول خمسة جولات من الاستمرار في الجولة عقب اصطدامه بأحد الحواجز عند المنعطف 15 وتوقفت الجولة جراء ذلك بعد تعرض السيارة لبعض الأضرار ما استلزم نقلها بعيدا عن المضمار.

وسجل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو والذي تعرض لحادث مماثل في نفس الموقع أمس الجمعة رابع أسرع زمن متقدما مباشرة على زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز السادس.

وكان بيريز الأسرع في جولتي الأمس وهو صاحب سجل جيد في حلبة باكو بعد صعوده لمنصة التتويج مرتين مع الفريق السابق فورس إنديا واليوم كان في الصدارة حتى اقتراب نهاية الجولة وانطلاق غاسلي وتفوقه.

وبسبب مشكلة في المحرك توقفت سيارة فريق وليامز بقيادة البريطاني جورج راسل ما تسبب في دخول سيارة الأمان الافتراضية. وقال راسل عبر دائرة اتصالات فريقه "كل شيء توقف".