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هوميلز يتعافى ويعود إلى تدريبات ألمانيا

من مشاركته أمام الدنمارك

هوميلز يتعافى ويعود إلى تدريبات ألمانيا

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سيفيلد - د ب أ

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انتظم ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم في تدريبات الفريق اليوم السبت بعدما غاب عن مران الأمس بسبب مشاكل في الركبة.

وتدرب هوميلز، مدافع دورتموند، في معسكر الفريق بالنمسا وركبته مربوطة، كما تدرب لوكاس كلوسترمان، مدافع لايبزيغ، أيضا بعدما اشتكى من مشاكل في مفصل الركبة.

وحتى الآن لم يتدرب ليون غوريتسكا مع زملائه حيث يعود اللاعب ببطء من إصابة في عضلة الفخذ، ويغيب غوريتسكا أيضا عن المباراة الودية الأخيرة أمام لاتفيا المقرر إقامتها يوم الاثنين في دوسلدورف.

وينتهي معسكر المنتخب الألماني الحالي غدا الأحد، وسينتقل بعدها الفريق للدخول في معسكره لبطولة يورو في هرتسوجن آوراخ جنوب ألمانيا يوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخب الألماني مبارياته الثلاث في دور المجموعات بمدينة ميونخ، أمام المنتخب الفرنسي، بطل العام، يوم 15 يونيو ، والبرتغال، حاملة اللقب، يوم 19 يونيو والمجر يوم 23 يونيو.

وتبدأ بطولة أمم أوروبا التي تقام في 11 مدينة أوروبية يوم 11 يونيو الحالي وتنتهي يوم 11 يوليو المقبل، وكانت البطولة تم تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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