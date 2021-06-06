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البلجيكي هاسي يتولى تدريب الأهلي لموسمين

من فترته مع الرائد

البلجيكي هاسي يتولى تدريب الأهلي لموسمين

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العربية.نت

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أعلنت إدارة نادي أهلي جدة برئاسة، ماجد النفيعي، يوم الأحد التعاقد مع المدرب البلجيكي بيسنك هاسي لموسمين بعد انتهاء فترته مع نادي الرائد.

وبدأ هاسي مسيرته في السعودية مع نادي الرائد في صيف 2018 قبل أن يعلن الأخير رحيل المدرب في الثالث من يونيو الجاري.

وأنهى الرائد موسمه الأول مع هاسي في المركز الثامن، وفي الموسم اللاحق حقق المركز السادس، فيما شهد الموسم الماضي وقوع النادي في المركز العاشر.

وانطلق مشوار هاسي التدريبي في عام 2009 كمدرب مساعد مع أندرلخت البلجيكي قبل أن يصبح مدربا للفريق نفسه في عام 2014 ومنه إلى ليغيا وارسو البولندي في 2016 قبل أن يذهب إلى أولمبياكوس اليوناني في 2017. وحقق هاسي بطولتين في مسيرته مع أندرلخت، الدوري البلجيكي 2013-2014 وكأس السوبر البلجيكي 2014-2015.

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