العين يتعاقد مع المدرب الأوكراني ريبروف

أعلن العين المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأحد تعاقده مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل الذي رحل الشهر الماضي.

وقال العين في حسابه على تويتر بدون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل "شركة نادي العين لكرة القدم تعلن عن التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف".

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ورحل إيمانويل، الذي تولى المسؤولية في يناير 2020، عن العين بعد أن أنهى الموسم في المركز السادس ليستمر غيابه عن اللقب المحلي الذي أحرزه لآخر مرة في 2018.

وصنع ريبروف (47 عاما) اسمه كلاعب مع دينامو كييف في تسعينات القرن الماضي كما لعب لتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في العقد الأول من القرن الجديد.

وقاد المدرب الأوكراني الأهلي السعودي لموسم واحد في 2017-2018 وعمل أيضا مع دينامو كييف وفرنسفاروش المجري.

وأحرز ريبروف لقب الدوري الأوكراني مرتين مع دينامو كييف كما قاد فرنسفاروش لإحراز لقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة.