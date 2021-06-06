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إنجلترا تعبر رومانيا قبل انطلاق كأس أوروبا

راشفورد إنجلترا رومانيا
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إنجلترا تعبر رومانيا قبل انطلاق كأس أوروبا

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لندن - د ب أ

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حقق منتخب إنجلترا فوزا معنويا 1- صفر على ضيفه منتخب رومانيا، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأحد في آخر استعدادات منتخب (الأسود الثلاث) للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

رغم الفوز، أثار منتخب إنجلترا قلق جماهيره، بعدما ظهر بشكل أقل من المتوسط في المباراة، التي كانت بمثابة البروفة الأخيرة له قبل خوض فعاليات البطولة القارية التي تنطلق يوم الجمعة القادم.

وكان منتخب رومانيا، الذي عجز عن الصعود لأمم أوروبا، ندا حقيقيا لإنجلترا، وكان بإمكانه إدراك التعادل على الأقل، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، فيما أهدر جوردان هندرسون فرصة أخرى لإنجلترا في الدقيقة 79.

ويلعب منتخب إنجلترا، الذي يحلم بالحصول على ثاني لقب كبير في تاريخه بعد فوزه بلقبه الوحيد في كأس العالم حينما استضافها عام 1966، في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات كرواتيا وإسكتلندا والتشيك.

ويفتتح المنتخب الإنجليزي مبارياته في البطولة أمام منتخب كرواتيا، وصيف بطل مونديال 2018 بروسيا، يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه منتخب إسكتلندا في مواجهة بريطانية خالصة يوم 18 يونيو الحالي بالجولة الثانية، فيما يلتقي مع التشيك بعدها بأربعة أيام، في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات.

في المقابل، يستعد منتخب رومانيا لاستئناف مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام القادم، حيث يتواجد في المجموعة العاشرة برفقة منتخبات ألمانيا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وأيسلندا وليشتنشتاين.

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