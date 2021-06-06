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هولندا تهزم جورجيا في ختام تجاربها قبل كأس أوروبا

فينالدوم هولندا جورجيا
فينالدوم خلال اللقاء الذي انتهى بفوز هولندا 3-0

هولندا تهزم جورجيا في ختام تجاربها قبل كأس أوروبا

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أمستردام - د ب أ

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فاز المنتخب الهولندي لكرة القدم على نظيره منتخب جورجيا 3 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأحد في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء وفوتر فيغورست في الدقيقة 55 وريان غرافينبيرش في الدقيقة 76.

ويستعد المنتخب الهولندي للمشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020" التي تقام في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يلعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

فيما يستعد منتخب جورجيا لاستكمال مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

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