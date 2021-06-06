ويليامز تخسر أمام ريباكينا وتودع "فرنسا المفتوحة"

خرجت الأميركية سيرينا وليامز من الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس على يد القازاخستانية إيلينا ريباكينا اليوم الأحد بعد هزيمتها 6-3 و7-5 أمام المصنفة 21.

وكانت وليامز (39 عاما) بعيدة عن مستواها، لتستمر في انتظار لقبها 24 في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى لتعادل الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت.

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وحافظت ريباكينا على تماسكها بطريقة رائعة لتتأهل إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة، وحسمت انتصارها بعد أن ردت وليامز إحدى الضربات بتسديدة خلفية خارج الملعب