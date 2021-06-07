إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا

أعلن منتخب إسبانيا لكرة القدم اليوم الأحد إصابة قائده سيرجيو بوسكيتس بكوفيد-19 قبل ثمانية أيام على مباراته الأولى في بطولة أوروبا 2020.

وأصبحت استعدادات المنتخب الإسباني في مهب الريح بعد النتيجة الإيجابية لاختبار بوسكيتس، واضطر الفريق لإلغاء مباراة ودية كانت مقررة يوم الثلاثاء أمام ليتوانيا.

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وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان بموقع المنتخب الوطني على الإنترنت إن بوسكيتس لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 32 عاما أصيب بفيروس كورونا وترك معسكر الفريق.

وجاءت نتيجة فحوص بقية لاعبي الفريق سلبية لكن بوسكيتس واللاعبين الذين خالطوه سيتم عزلهم. ويخوض الآن منتخب إسبانيا تحت 21 عاما مباراة ليتوانيا الودية، وعرض الاتحاد الإسباني رد الأموال لهؤلاء الذين اشتروا تذاكر ولا يرغبون الآن في مشاهدة المباراة.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في بطولة أوروبا 2020 أمام السويد في إشبيلية يوم 14 يونيو قبل أن تواجه بولندا في 19 يونيو وسلوفاكيا بعد أربعة أيام أخرى ضمن المجموعة الخامسة.