وزيرة الأولمبياد تستبعد تأجيل "طوكيو 2020" مجدداً

كشفت تامايو ماروكاوا وزيرة الأولمبياد في اليابان عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، أنها ترى أنه سيكون من الصعب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو مجددا.

وتأجلت دورة طوكيو من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه" نقلت عن ماروكاوا قولها إنه سيكون من الصعب تأمين أماكن إقامة المنافسات وأماكن الإقامة في حالة الاضطرار لتأجيل الدورة مجددا بسبب استمرار أزمة جائحة كورونا.

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وذكرت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا أن رعاة فرديين اقترحوا تأجيل الدورة الأولمبية، التي من المفترض أن تنطلق في 23 يوليو المقبل، إلى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وقالت ماروكاوا إن اللجنة المنظمة للأولمبياد في اليابان لم تسمع شيئا في هذا الشأن، وأضافت: على كل الأحوال، سيكون من الصعب تأجيل الدورة الأولمبية، خاصة وأن مجموعة من الرياضيين وصلوا بالفعل إلى معسكراتهم في اليابان استعدادا لخوض المنافسات.

وتعهدت اللجنة المنظمة للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية مرارا وتكرار بإقامة دورة أولمبية آمنة، لجميع المشاركين ولمواطني اليابان، عبر تدابير وقائية صارمة.

ورغم جميع التأكيدات، لا تزال المخاوف قائمة، وذلك أيضا رغم أن الحكومة اليابانية تسرع حاليا من وتيرة عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات واضحة لإمكانية إلغاء الدورة الأولمبية، وأظهرت استطلاعات رأي أن العديد من اليابانيين يريدون التأجيل.