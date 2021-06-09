عارضة أزياء تطالب بعودة رونالدو إلى "منزله"

طالبت عارضة الأزياء كاترينا ماريا والمعروفة بانتمائها إلى نادي مانشستر يونايتد، نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو بالعودة إلى الفريق بعد 9 أعوام منذ رحيله.

وانتقل المهاجم البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات إلى ريال مدريد الإسباني صيف 2009 بعد قضائه 6 أعوام بقميص مانشستر يونايتد ليرحل لاحقا إلى يوفنتوس والتي نشرت الأخبار مؤخرا نيته بالانتقال منه بعد 3 أعوام.

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وتعرف ماريا، التي تعود أصولها إلى جزر فارو، بأنها مشجعة مانشستر يونايتد الأكثر إثارة، ولنيتها عودة المهاجم إلى الفريق قررت التوجه إلى حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

واستخدمت ماريا حسابها في منصة "إنستغرام" وظهرت مرتدية قميص الفريق الأحمر واسم رونالدو على الظهر، لتكتب تعليقا لمتابعيها الذي يصل عددهم إلى 87 ألفا "سيكون أسطوريا إن عاد رونالدو إلى بيته يوما ما".

وفي أعوامه الست مع يونايتد حقق رونالدو عددا من البطولات وهي 3 بطولات في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد إنجليزي وبطولتي كأس الرابطة والدرع خيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.