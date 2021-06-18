الفيصلي يوقع مع المدرب الإيطالي تراميزاني

وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج يوم الجمعة عقداً مع المدرب الإيطالي باولو تراميزاني لمدة موسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وكان الفيصلي أعلن نهاية الموسم الماضي انتهاء عقد مدربه البرازيلي شاموسكا بعد تدريبه للفريق 3 أعوام خلفا لرازوفيتش، وتوج مع النادي ببطولة كأس الملك الأولى في تاريخه أمام التعاون.

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وبدأ تراميزاني مسيرته مساعدا لمدرب منتخب ألبانيا في 2011 قبل أن يصبح مدربا للوغانو السويسري ومنه إلى سيون ويرحل بعدها إلى أبويل نيقوسيا القبرصي. وخاض تراميزاني فترة في الدوري الإيطالي مع ليفورنو قبل العودة إلى سيون ومنه إلى هايدوك سبليت الكرواتي. وخلال مسيرته التدريبية توج تراميزاني ببطولة واحدة كانت الدوري القبرصي في عام 2019.