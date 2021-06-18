كولومبيا تتعثر بالتعادل أمام فنزويلا

فرضت فنزويلا بتشكيلة احتياطية التعادل بدون أهداف على كولومبيا في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الخميس.

وسددت كولومبيا أكثر من 12 كرة على المرمى لكنها فشلت في التسجيل بسبب اللمسة الأخيرة السيئة والدفاع الصلد من فنزويلا التي خاضت المباراة بدون العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب فيروس كورونا.

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وتتصدر كولومبيا المجموعة الثانية بأربع نقاط من مباراتين وتتقدم بنقطة واحدة على البرازيل التي تلعب ضد بيرو في وقت لاحق من اليوم.

ولدى منتخب فنزويلا، وهو واحد من فريقين لم يسبق لهما الفوز بلقب كوبا أميركا، نقطة واحدة من مباراتين.