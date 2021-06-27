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الأهلي المصري يهزم الترجي ويبلغ نهائي أبطال إفريقيا

الأهلي الترجي
الأهلي كرر فوزه ذهاباً على الترجي التونسي

الأهلي المصري يهزم الترجي ويبلغ نهائي أبطال إفريقيا

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العربية.نت

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كرر الأهلي المصري حامل اللقب فوزه على الترجي التونسي وانتصر 3-صفر في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت.

وكان الأهلي قد فاز 1-صفر في تونس، ليتفوق 4-صفر في مجموع المباراتين ويتأهل لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي صعد على حساب الوداد المغربي، إذ ستقام المباراة النهائية في المغرب يوم 17 يوليو.

وتقدم التونسي علي معلول بهدف للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يختتم البديل حسين الشحات الأهداف بعد مرور ساعة من اللعب.

وخاض الترجي، الذي بدأ بشكل أفضل من أصحاب الأرض، أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد الظهير الأيسر إلياس شتي في الدقيقة 36 في لقطة احتساب ركلة الجزاء.

ولم تحتسب الركلة في البداية، لكنها احتسبت بعد تدخل حكم الفيديو المساعد. وخرج شتي مطرودا بعدما شاهد الحكم في الشاشة الجانبية أنه ارتكب الخطأ ضد طاهر محمد طاهر المنفرد بالمرمى.

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