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الرجاء البيضاوي يتوج بطلاً لكأس الاتحاد الإفريقي

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رحيمي سجل الهدف الأول

الرجاء البيضاوي يتوج بطلاً لكأس الاتحاد الإفريقي

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كوتونو - رويترز

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توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفضل هدفين مبكرين في فوزه 2-1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية في كوتونو عاصمة بنين يوم السبت.

وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد خمس دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14، بينما قلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة.

ولم يستغل شبيبة القبائل النقص العددي في صفوف منافسه الذي استكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمر العرجون في الدقيقة 63.

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