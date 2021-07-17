المنتخب السعودي يستهل تدريباته في طوكيو قبل الأولمبياد

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى اللاعبون مساء يوم السبت حصتهم التدريبية على ملعب كوزوكو، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه تأديتهم لتمارين الإطالة.



يذكر أن بعثة المنتخب وصلت إلى اليابان مساء أمس الجمعة، تحضيرًا لبدء منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، والتي يأتي خلالها في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.