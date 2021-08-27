توخيل: أتطلع لمشاهدة صراع لوكاكو وفان ديك

ينتظر توماس توخيل مدرب تشيلسي على أحر من الجمر مشاهدة كيف سيتصرف مهاجمه الجديد روميلو لوكاكو المنتقل للفريق في صفقة قياسية مع فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول مطلع الأسبوع عندما يلتقي الفريقان في آنفيلد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز الفريقان بأول مباراتين لهما في الدوري هذا الموسم دون أن تهتز شباكهما وقال توخيل إنه يتوقع أن يرتقي البلجيكي لوكاكو لمستوى التوقعات أمام الهولندي فان ديك وهو واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم.

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وعاد لوكاكو إلى تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر قادما من إنتر ميلان في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 97.5 مليون جنيه استرليني وسجل بعد مرور 15 دقيقة فقط من مشاركته الأولى أمام أرسنال يوم الأحد الماضي.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة "ليفربول في وجود فان ديك يختلف كثيرا عن ليفربول في غيابه. سيشكل تحديا هائلا لروميلو. خاض لوكاكو مباراة واحدة فقط معنا وكانت بداية جيدة جدا والمباراة المقبلة ستحسمها بعض التفاصيل. سيواجه اختبارا صعبا لقدراته في ملعب آنفيلد ... لست متأكدا مما إذا كان قد وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته خاصة وانه خاض معنا مباراة واحدة لكني أعرف انه يعشق خوض مواجهات من هذا النوع. أتطلع لمشاهدته وأعتقد أن عشاق كرة القدم يرغبون في متابعة هذه الموقعة أيضا".