بواتنغ يرفض تأكيد عودته إلى منتخب ألمانيا

رفض الألماني الدولي السابق، جيروم بواتنغ، تأكيد إمكانية عودته إلى المنتخب الألماني لكرة القدم مرة أخرى بعد انضمامه مؤخرا إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وفي مقابلة مع محطة "شبورت 1"، قال بواتنغ الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2014: "ما يهم في نهاية المطاف هو الأداء الذي يتعين على كل واحد تقديمه حتى يستحق أن يلعب للمنتخب الوطني".

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وأضاف لاعب قلب الدفاع، 33 عاما، أن ما يريده الآن هو اللياقة وأدى موسما جيدا مع ليون "وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد، فمن الممكن أن تحصل على فرصة مرة أخرى". كان بواتنغ أجرى اتصالا مع المدير الفني للمنتخب الألماني، هانزي فليك، قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

وأوضح بواتنغ أن فليك قال له عن ليون إنه "ناد جيد ويلعب على المستوى الدولي وإنه سيفرح لي إذا تم انتقالي إلى ليون بنجاح".

كان المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، استبعد بواتينج ولاعبين آخرين، مثل ماتس هوميلز وتوماس مولر من المانشافت بعد الخروج المبكر من مونديال كأس العالم روسيا 2018. وعن مستقبل اللاعبين الثلاثة مع المنتخب، كان فليك قال: "الأفضل مدعو إلى الانضمام عندما يقدم أعلى أداء".

يشار إلى أن بواتنغ كان لاعبا أساسيا تحت القيادة الفنية لفليك في نادي بايرن ميونخ.

وعن هذه الفترة، قال بواتنغ إنه حصل تحت قيادة فليك على "فرصة عادلة لأنها كانت فرصة متوقفة على الأداء، وكان العامان الأخيران مع هانزي فليك ممتازين وقد تمكنا مرة أخرى من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا".

وصرح بواتنغ بأنه كان لديه "شعور داخلي طيب" حيال الانتقال إلى ليون "فقد راق لي النادي والمشروع وأهداف المدرب بيتر بوش".