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الريان القطري يتم تعاقده مع خاميس رودريغيز

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خاميس رودريغيز إيفرتون أنشيلوتي
خاميس لعب الموسم الماضي مع إيفرتون الإنجليزي

الريان القطري يتم تعاقده مع خاميس رودريغيز

الدوحة - رويترز

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أعلن الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز قادما من إيفرتون الإنجليزي.

ولم يكشف النادي عن مدة أو قيمة التعاقد مع لاعب ريال مدريد وموناكو وبورتو السابق والبالغ عمره 30 عاما.

وانضم رودريغيز إلى إيفرتون قادما من ريال مدريد في سبتمبر 2020 حيث كان يتطلع لإحياء مسيرته في إنجلترا، إذ سجل ستة أهداف وصنع تسعة في 26 مباراة في كافة المسابقات مع إيفرتون الموسم الماضي.

وسجل خاميس 37 هدفا خلال فترتين مع ريال مدريد بعد انضمامه للنادي الإسباني عقب أداء رائع في كأس العالم 2014 وفوزه بالحذاء الذهبي لهداف البطولة.

لكنه كافح لتقديم أداء يعادل 80 مليون يورو دفعها ريال مدريد للحصول على خدماته، وفشل في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأعاره ريال مدريد إلى بايرن ميونخ في 2017 لمدة موسمين. وعاد صانع اللعب إلى ريال مدريد في فترته الثانية في يوليو 2019، لكن وجد نفسه بعيدا عن التشكيلة الأساسية مرة أخرى حيث بدأ خاميس مباريات فقط في الدوري.

وتعادل الريان في أول مباراتين مع أم صلال 2-2 والوكرة 1-1 ليحتل المركز الثامن بين 12 فريقا.

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