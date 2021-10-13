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المغرب يهزم غينيا ويبلغ المرحلة النهائية

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المغرب منير حدادي
لاعبو المغرب يحتفلون بعد تحقيق الفوز الكبير

المغرب يهزم غينيا ويبلغ المرحلة النهائية

الرباط - د ب أ

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تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 عقب فوزه على نظيره الغيني 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء المؤجلة من الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.

وسجل أهداف المنتخب المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 21 وسليم أملاح (هدفين) في الدقيقتين 42 و65 وسفيان بوفال في الدقيقة 89، فيما سجل هدف المنتخب الغيني مامادو كاني في الدقيقة 31.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الغيني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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