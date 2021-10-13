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مقتل العداءة الكينية الحائزة على برونزية بطولة العالم

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تيروب
تيروب في بطولة العالم لألعاب القوى 2019

مقتل العداءة الكينية الحائزة على برونزية بطولة العالم

نيروبي - رويترز

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أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى اليوم الأربعاء أن أغنيس تيروب عداءة المسافات الطويلة الحاصلة على ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم تعرضت للطعن حتى الموت بمنزلها.

ومثلت تيروب (25 عاما) كينيا في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو واحتلت المركز الرابع في النهائيات مسجلة 14 دقيقة و39.62 ثانية.

وقال الاتحاد الكيني في بيان: عُثر على جثة تيروب في منزلها في إيتين وسط مزاعم بأنها تعرضت للطعن من زوجها. نواصل العمل على كشف مزيد من التفاصيل حول وفاتها.

وحطمت تيروب الرقم القياسي لسباق عشرة كيلومترات للسيدات في ألمانيا الشهر الماضي محققة 30.01 دقيقة بفارق 28 ثانية عن الرقم السابق للمغربية أسماء الغزاوي في 2002.

ونالت تيروب ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم في 2017 و2019 في سباق عشرة آلاف متر، وتوجت أيضا ببطولة العالم لاختراق الضاحية في 2015.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان: إن الأمر الأكثر إيلاما أن أجنيس، البطلة الكينية بكل المقاييس، قد فقدت حياتها بشكل مؤلم من خلال عمل إجرامي ارتكبه أشخاص أنانيون وجبناء، وأطالب وكالات إنفاذ القانون بقيادة جهاز الشرطة الوطني بتعقب واعتقال الجناة المسؤولين عن مقتل أغنيس.

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