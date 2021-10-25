العراق يواجه سوريا وكوريا الجنوبية في الدوحة

سيخوض منتخب العراق تصفيات التأهل إلى مونديال 2022 لكرة القدم، أمام سوريا وكوريا الجنوبية، في العاصمة القطرية الدوحة وليس البصرة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للاتحاد أحمد الموسوي.

ويلتقي المنتخب العراقي مع سوريا وكوريا الجنوبية تواليا في الحادي عشر والسادس عشر من نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الاولى.

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وذكر الموسوي لوكالة "فرانس برس": مباراتا العراق أمام سوريا وكوريا الجنوبية تقامان في الدوحة، وعودة المباريات في الجولات المقبلة إلى استاد البصرة الدولي تعتمد على الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وكان وفد من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ضم ثلاثة أشخاص زار في وقت سابق من الشهر الماضي مدينة البصرة الجنوبية، لمتابعة الأوضاع وتقييم الظروف الأمنية.



ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الأخير بثلاث نقاط من أربع مباريات في ترتيب المجموعة الأولى.