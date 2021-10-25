.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق يواجه سوريا وكوريا الجنوبية في الدوحة

  • الخط
العراق كوريا الجنوبية
من مباراة كوريا الجنوبية والعراق في جولة الذهاب

العراق يواجه سوريا وكوريا الجنوبية في الدوحة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سيخوض منتخب العراق تصفيات التأهل إلى مونديال 2022 لكرة القدم، أمام سوريا وكوريا الجنوبية، في العاصمة القطرية الدوحة وليس البصرة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للاتحاد أحمد الموسوي.

ويلتقي المنتخب العراقي مع سوريا وكوريا الجنوبية تواليا في الحادي عشر والسادس عشر من نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وذكر الموسوي لوكالة "فرانس برس": مباراتا العراق أمام سوريا وكوريا الجنوبية تقامان في الدوحة، وعودة المباريات في الجولات المقبلة إلى استاد البصرة الدولي تعتمد على الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان وفد من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ضم ثلاثة أشخاص زار في وقت سابق من الشهر الماضي مدينة البصرة الجنوبية، لمتابعة الأوضاع وتقييم الظروف الأمنية.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الأخير بثلاث نقاط من أربع مباريات في ترتيب المجموعة الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي
أفضل لاعب في العالم يذل يونايتد في أفضل لاعب في العالم يذل يونايتد في "أولد ترافورد"
صلاح: مساعدة زملائي أهم من صلاح: مساعدة زملائي أهم من "الهاتريك"
كلوب: أداء صلاح خطف الأضواء من زميله كلوب: أداء صلاح خطف الأضواء من زميله
سولشاير: أسوأ يوم في حياتي.. ولن أستسلم سولشاير: أسوأ يوم في حياتي.. ولن أستسلم
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد