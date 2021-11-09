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5 آلاف مشجع يدعمون مصر في مباراة الغابون

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جماهير مصر
جماهير منتخب مصر في مباراة سابقة خلال بطولة إفريقيا

5 آلاف مشجع يدعمون مصر في مباراة الغابون

العربية.نت

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن الجهات الأمنية وافقت على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة مصر والغابون في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم هذا الشهر.

وقال الاتحاد المصري في موقعه: تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة من الجهات الأمنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة مصر والغابون المقرر إقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء 16 نوفمبر الحالي في استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لنهائيات كأس العالم.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، استدعى ثنائي الأهلي محمد مجدي (قفشة) ومحمد شريف للتشكيلة التي ستخوض آخر مباراتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن كيروش قائمة ضمت 26 لاعبا يوم السبت الماضي شهدت عودة قفشة لاعب وسط الأهلي وزميله شريف مهاجم الفريق بعد غيابهما عن آخر مباراتين.

وسيخوض المنتخب المصري المباراتين المقبلتين يوم 12 نوفمبر الحالي في أنجولا قبل استضافة الغابون بعدها بأربعة أيام.

وتتصدر مصر المجموعة بعشر نقاط من أربع مباريات وتحتاج للفوز في المباراة المقبلة للتأهل للدور الأخير من التصفيات.

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