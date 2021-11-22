مدافع بوهانغ يتطلع للعب أمام 60 ألف مشجع هلالي

سيدخل بوهانغ ستيلرز نهائي دوري أبطال آسيا أمام مضيفه الهلال السعودي يوم الثلاثاء بصفته الأقل ترشيحا لنيل اللقب بينما يستمتع أليكس غرانت مدافع الفريق بهذا الأمر.



وتحدى الفريق الكوري الجنوبي بالفعل كل التوقعات وخالف مستواه المخيب في الدوري المحلي ليبلغ نهائي دوري الأبطال حيث سيلتقي مع الهلال المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب للمرة الرابعة في مسيرته أيضا.



ويقود البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق العملاق السعودي المدجج بنجوم منتخب السعودية وأيضا بالعديد من اللاعبين البارزين ومن بينهم بافتيمبي غوميز وماتيوس بيريرا.



وسيمنح اللعب على أرضه أمام 60 ألف متفرج في ستاد الملك فهد الدولي الفريق السعودي دفعة معنوية كبيرة لإضافة إنجاز جديد، لكن بدلا من أن ينتابه الخوف عبر غرانت عن تطلعه الشديد لخوض هذه المباراة الكبيرة.



وقال المدافع المولود في إنجلترا : أتطلع بشدة لهذه المباراة. يا لها من تجربة، إذا فزنا فإننا سنحقق ذلك عن جدارة واستحقاق. الفوز باللقب في السعودية سيكون أمرا رائعا. لا أطيق الانتظار للعب أمام هذه الجماهير الغفيرة.



وسبق أن فاز بوهانغ بلقب دوري أبطال آسيا عام 2009 على حساب اتحاد جدة السعودي، وقال غرانت: ربما لم يقدر البعض خطورتنا وخضنا مباريات الأدوار السابقة ونحن الأقل ترشيحا اعتبارا من مواجهة سيريزو أوساكا.



وواصل: استفدنا من هذا الأمر كثيرا. فاز علينا ناغويا في دور المجموعات وأظهر قلة احترام لنا، أولسان نظر إلى ترتيبنا في الدوري الكوري واستخف بنا لكننا قدمنا أداء قويا.



وختم: قدم الفريق عروضا قوية ونستحق بلوغ النهائي بسبب الطريقة التي لعبنا بها وتعاملنا بها مع الظروف.

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