.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين

  • الخط
مباراة الفيصلي والاتفاق

إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والتي سيتم تطبيقها رسمياً اعتباراً من تاريخه.

واشتملت اللائحة على عددٍ من التعديلات التي جاءت متوافقة مع متطلبات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ومبادئ العدالة الطبيعية. وتمثلت أبرز تعديلات اللائحة في إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015.

بيان الاتحاد السعودي
بيان الاتحاد السعودي

وأقر مجلس إدارة الاتحاد إنشاء لجنة مؤقتة باسم (اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل) حيث ستتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات القائمة ووضع الخطط الملائمة وإعداد لائحة اللعب المالي العادل وتقديم التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أعضاء اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في إيجاد وتفعيل أدوات رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وذلك بعد دراسة الأمر مع خبراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
4 نصائح علمية لتجنب زيادة دهون البطن وظهور الكرش 4 نصائح علمية لتجنب زيادة دهون البطن وظهور الكرش
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
الأكثر قراءة
أبها يفسد احتفالات الهلال ببطولة آسيا أبها يفسد احتفالات الهلال ببطولة آسيا
تشافي يصف فوز برشلونة على فياريال بـ تشافي يصف فوز برشلونة على فياريال بـ"غير المستحق"
ميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس على سانت إيتيان ميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس على سانت إيتيان
ميسي ورونالدو يهددان ليفاندوفسكي بحرمانه من الكرة الذهبية ميسي ورونالدو يهددان ليفاندوفسكي بحرمانه من الكرة الذهبية
بوكيتينو قلق من إصابة نيمار بوكيتينو قلق من إصابة نيمار
يونايتد يحقق تعادلاً ثميناً أمام تشليسي يونايتد يحقق تعادلاً ثميناً أمام تشليسي
قبل أن تذهب
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
اكتشف المزيد