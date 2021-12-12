أتالانتا ينتفض أمام فيرونا ويحقق انتصاره السادس على التوالي

حقق أتالانتا انتصاره السادس على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه هيلاس فيرونا.

وكان صاحب الأرض الأفضل في الشوط الأول وتقدم بشكل مستحق عبر هدف جيوفاني سيميوني، أكبر أبناء مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني، الذي سجل هدفه 12 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22 بتسديدة من زاوية صعبة.

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ورد أتالانتا بشكل جيد، إذ تصدى القائم لمحاولة من ماريو باشاليتش بل أن يدرك أليكسي ميرانتشوك التعادل في الدقيقة 37 بتسديدة من مدى قريب.

وبعد الاستراحة واصل الفريق الزائر ضغطه وأكمل الانتفاضة في الدقيقة 62 بفضل تسديدة تون كوبمينرس التي بدلت اتجاهها وسكنت الشباك.

وحاول فيرونا مرة اخرى عبر تسديدة سيميوني التي لمست القائم، وكانت الفرصة الأقرب لاقتناص نقطة التعادل، لكن أتالانتا تماسك ليحقق الفوز، ويصعد للمركز الثالث متفوقا على نابولي الذي سيلتقي مع إمبولي في وقت لاحق، بينما تراجع فيرونا للمركز العاشر.