بوكا جونيورز يعلن عن قائمة نجومه في "كأس مارادونا"

أعلن المدير الفني لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني سباستيان باتغليا عن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني في مباراة "كأس مارادونا" التي تقام 14 ديسمبر في الرياض، تكريمًا للأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وضمّت القائمة 26 لاعبًا، جاء على رأسهم ماركوس روخو الدولي الأرجنتيني ولاعب مانشستر يونايتد الأسبق، والذي لعب لـ"الشياطين الحمر" بين عامي 2014 و2021، محققًا مع الفريق 4 ألقاب منهم الفوز بالدوري الأوروبي موسم 2016-2017، قبل أن يعود لوطنه ليلعب مع إستوديانتيس.

وتضم القائمة أيضًا إدواردو سالفيو نجم أتليتكو مدريد، وبنفيكا الأسبق، والذي فاز مرتين بلقب الدوري الأوروبي مع "روخي بلانكوس" بين 2009 وحتى 2011 كما حقق لقب الدوري البرتغالي 5 مرات مع بنفيكا.

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ويتواجد الدولي الأرجنتيني كريستيان بافون ضمن قائمة الفريق أيضًا، إذ حقق مع بوكا 6 ألقاب خلال مسيرته، من ضمنهم لقبين للدوري الأرجنتيني، وتواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وضمت القائمة المسافرة إلى الرياض كلاً من روسي، غارسيا، إزكويردوز، روخو، لوبيز، زامبرانو، فابرا، أدفنكولا، سانديز، مانكوسو، كامبوزانو، فاريلا، رولون، جونزاليس، ألميندرا، ميدينا، مونتيس، موليناس، راميريز، كاردونا، سالفيو، بافون، فيلا، برياسكو، سيبايوس، وفاسكيز.