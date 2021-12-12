الشهر المقبل.. ليفربول يفقد 50% من أهدافه في الدوري

سيفقد ليفربول 50% من أهدافه في الدوري الإنجليزي عندما تبدأ بطولة كأس أمم إفريقيا يناير المقبل في الكاميرون، إذ سيغيب اثنان من هدافي الفريق، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى لاعب الوسط الغيني نابي كيتا.

وسجل فريق ليفربول بأكمله 45 هدفًا في مسابقة الدوري حتى الآن، في حين سجل الثلاثي الإفريقي 24 هدفًا مجتمعين، إذ ساهم محمد صلاح في 23 هدفًا لليفربول في الدوري هذا الموسم، متصدرًا قائمة الهدافين بـ14 هدفًا وأكثر من مرر تمريرات حاسمة بـ9 تمريرات، بينما سجل ماني 7 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، ويملك كيتا هدفين في رصيده وتمريرة حاسمة وحيدة.

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ويعتبر واتفورد أكثر الأندية الإنجليزية تأثرًا بإقامة البطولة عدديًا، إذ سيفتقد لخدمات 6 لاعبين من صفوفه، وهم السنغالي إسماعيلا سار، وثلاثي نيجيريا بيتر إيتيبو، إيمانويل دينيس، ويليام إيكونغ، والثنائي المغربي آدم ماسينا وعمران لوزا.

وسيغيب عن أرسنال 4 لاعبين، المصري محمد النني، الغاني توماس بارتي، والغابوني أوباميانغ والإيفواري نيكولاس بيبي، بينما يفقد مانشستر يونايتد وتشيلسي لاعبين اثنين فقط في كل فريق هم ثنائي كوت ديفوار إيريك بايلي وآماد ديالو، السنغالي إدوارد ميندي ونجم المغرب حكيم زياش، ومن المؤكد أن يلعب مانشستر سيتي خلال تلك الفترة دون جناحه الجزائري رياض محرز.

ولن تتأثر 4 أندية فقط بالمسابقة، إذ إنها لا تضم بين صفوفها أي لاعبين مشاركين خلال الحدث الكروي الأكبر في القارة السمراء، وهم ليدز يونايتد، نوريتش سيتي، نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير.