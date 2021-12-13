أفضل لاعب شاب في العالم: ريال مدريد رفضني

كشف بيدري غونزاليس لاعب برشلونة الإسباني، وأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021، بأن ريال مدريد رفض ضمّه في بداية مسيرته قبل أربع سنوات من الآن حينما كان يلعب لفريق يوفنتود لاغونا.



وقال بيدري في تصريحات نقلها موقع "توتو سبورت" الإيطالي: حينما كنت أبلغ من العمر 15 عامًا، أخبرني مسؤولو ريال مدريد بأنهم يريدون تجربتي، لكن يومها كان هناك عاصفة ثلجية، فكان لابد من تأجيل الموعد.

وتابع: في اليوم التالي، شاركت في مدة بسيطة من تدريب فريق الأكاديمية، أعتقد أنهم كانوا قد حسموا قرارهم عني، لا يمكنني أن أرفض ريال مدريد إذا عرض عليّ الانضمام له.

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وأكمل: يجب أن تغتنم الفرص حينما تأتي إليك، ما حدث كان مزيجًا من الظروف السلبية، وفي النهاية، هم من رفضوني.

وعن فترة لعبه مع اللاعب الأفضل في العالم سبع مرات ليونيل ميسي، قال بيدري: اللعب معه كان بمثابة الحلم بالنسبة لي، لقد كنت في الثالثة من عمري حينما فاز بجائزة الفتى الذهبي، سيظل أسطورة بالنسبة للنادي والجماهير، بالطبع أضع كل نصائحه في عين الاعتبار، قبل اللعب معه بأسابيع كانت علاقتي الوحيدة به هي اختياره أثناء لعب "البلاي ستيشن".

وفاز بيدري بجائزة ريموند كوبا المقدمة من "فرانس فوتبول" بعد موسم رائع لعب خلاله للمنتخب الإسباني الأول، والأولمبي ولبرشلونة أكثر من 70 مباراة.