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بعد إعادة القرعة.. ريال مدريد يقع في فخ باريس

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قرعة دوري أبطال أوروبا
القرعة تمت إعادتها بسبب خطأ تقني

بعد إعادة القرعة.. ريال مدريد يقع في فخ باريس

العربية. نت

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أسفرت نتائج القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية جاء أبرزها وقوع ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان، وأتليتكو مدريد ضد مانشستر يونايتد، وليفربول أمام إنتر ميلان.

وتمت إعادة القرعة مرة أخرى بعد حدوث خطأ تقني من قبل الاتحاد الأوروبي ظهر يوم الاثنين، ويعد ريال مدريد هو أقل الفرق حظوظًا بعد الإعادة، إذ كان سيواجه بنفيكا ثم أوقعته القرعة في طريق بطل فرنسا باريس سان جيرمان.

وواجه ريال مدريد باريس سان جيرمان خلال دور المجموعات من موسم 2019-2020، انتصر باريس على ملعبه بثلاثية نظيفة، بينما فصل التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بينهما في العاصمة الإسبانية.

ويلاقي إنتر ميلان ليفربول، بدلًا من أياكس، أما مانشستر يونايتد فيحل ضيفًا على أتليتكو مدريد، بعد أن وقع في المرة الأولى ضد باريس سان جيرمان.

واستبدلت القرعة منافس يوفنتوس سبورتنغ لشبونة بفياريال، أما مواجهة تشيلسي مع ليل فبقيت على حالها، وأسفرت القرعة عن لقاء بنفيكا وأياكس، بدلًا من مواجهة بطل البرتغال لريال مدريد في المرة الأولى.

ويلتقي مانشستر سيتي مع سبورتنغ لشبونة بدلًا من فياريال، وبايرن ميونخ مع سالزبورغ بدلًا من أتليتكو مدريد.

وتقام مباريات الذهاب في 16،15، 22 و 23 فبراير، على أن تقام لقاءات العودة في 8،9، 15، 16 مارس 2022.

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