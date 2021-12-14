مويز: وست هام أصبح فريقًا كبيرًا

أكد ديفيد مويز مدرب وست هام أن منافسة الفريق على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يرجع إلى التغيير في عقلية اللاعبين، وأنه يصب تركيزه على اللحاق بالفرق المنافسة على اللقب.



وقاد مويز النادي اللندني للفوز على ليفربول وتشيلسي في الدوري، كما أطاح بمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي حامل اللقب من كأس رابطة الأندية الإنجليزية. ويحل ضيفًا على أرسنال صاحب المركز السادس في الدوري يوم الأربعاء.



وقال المدرب الأسكتلندي في تصريحات للصحافيين: نحن في وضع رائع قبل مباراة أرسنال. لقد أنهينا الموسم الماضي متقدمين عليهم وكان ذلك إنجازًا كبيرًا.



وتابع: نحن نادٍ تحاول الفرق الأخرى اللحاق به وتحديدًا في الوقت الحالي، ولذلك أشعر بأنه يمكننا اللعب أمام أي فريق بقوة.



وأضاف: نحن في موقف قوي وسنحاول البقاء هناك طالما استطعنا، لا ننظر إلى الوراء ونحاول معرفة ما إذا كان بإمكاننا اللحاق بالفرق التي تفوقنا. ما زلنا في عملية البناء، لكننا متقدمون قليلًا على الجدول الزمني الذي يجب أن نكون فيه.

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واختتم حديثه: طالما وصلنا إلى هذه النقطة لن نتخلى عنها وسنواصل الضغط، هناك فرق أخرى تأتي إلينا الآن وتحاول منعنا من التسجيل في مرماها، وهذا جزء من أن تصبح فريقًا كبيرًا، ستحاول الفرق الأخرى جاهدة إيقافك.



ومنذ عودته إلى الدوري الممتاز في 2012، لم يحتل وست هام مطلقًا مركزًا أفضل من السادس الذي حققه الموسم الماضي، واحتل مركزًا في النصف الأسفل من الترتيب ست مرات.



كما تأهل وست هام إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي، وحسم صعوده قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.



وأنقذ مويز وست هام من الهبوط في موسم 2019-2020 ثم قاده إلى تحقيق حصيلة قياسية من النقاط الموسم الماضي، ويحتل حاليا المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.