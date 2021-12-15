إيطاليا تصطدم بالأرجنتين في مباراة "فيناليسيما"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أميركا الجنوبية يوم الأربعاء، أن منتخب إيطاليا بطل أوروبا سيواجه منتخب الأرجنتين بطل كوبا أميركا في الأول من يونيو 2022 بلندن.

وتمت الموافقة على إقامة المباراة، التي أُطلق عليها اسم "فيناليسيما" في سبتمبر الماضي عقب وقت قصير من رفض "يويفا" و"كونميبول" بشدة، خطط الاتحاد الدولي الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين.

مادة اعلانية

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: يوجد تعاون طويل الأمد بين اتحادي أوروبا وأميركا الجنوبية يمكن أن نجده عبر السنوات في مسابقات مثل كأس أرتيميو فرانكي وكأس انتركونتننتال.

وتابع: إنه لفخر كبير إعادة إطلاق مثل هذه الكأس المرموقة للمنتخبات والتي ستسعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وتغلب الفريقان على صاحب الأرض في المباراة النهائية للكأس القارية، حيث فازت إيطاليا على إنجلترا في استاد ويمبلي يوليو الماضي، بينما أنهت الأرجنتين 28 عامًا من الغياب عن الألقاب بعد فوزها على البرازيل في استاد ماراكانا.

ووقع الاتحادان أيضا مذكرة تفاهم تستمر حتى 30 يونيو 2028.