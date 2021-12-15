ديربي الرياض.. ديسمبر شهر النصر

تميل كفة ديربيات الرياض إلى النصر خلال شهر ديسمبر في دوري المحترفين السعودي، إذ التقى الفريقان خلال 5 مباريات، حسم الفريق الأصفر اثنتين منها لصالحه، وفصل التعادل بينهما مرتين، بينما استطاع الهلال الانتصار في مرة وحيدة.

وكانت المواجهة الأولى خلال شهر ديسمبر في الديربي خلال فترة دوري المحترفين يوم 31 من عام 2009 ضمن أحداث الجولة 15، وانتصر النصر بهدفين أحرزهما عبد الله القرني ومحمد السهلاوي، وسجل للهلال محمد الشلهوب من ركلة جزاء.

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وجاءت ثاني مواجهات الشهر ذاته في عام 2014، وتفوّق النصر حينها بهدف نظيف سجله السهلاوي من ركلة جزاء في الأسبوع 12.

وحقق الهلال الفوز الوحيد له في ديربي ديسمبر في العام الذي يليه بهدفين لهدف جاءا عن طريق كارلوس إدواردو وسالم الدوسري، ومحمد السهلاوي من علامة الجزاء على الجانب الآخر حينما تواجه الفريقان يوم 24 من عام 2015 في الأسبوع السابع.

وفصل التعادل بين الجارين خلال آخر مواجهتين في ديسمبر، الأولى كانت يوم 16 من عام 2016 ضمن الجولة 13، وانتهت المباراة بهدف لمثله كانا بتوقيع محمد البريك ومارين توماسوف، أما الثانية فكانت يوم الثامن من عام 2018 في الأسبوع 12، وتعادل الفريقان 2-2 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي سجل مرتين، وجوليانو وعبد الرزاق حمد الله للنصر.