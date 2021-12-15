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رابطة الدوري الإنجليزي: لا تأجيلات أخرى هذا الأسبوع

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رابطة الدوري الإنجليزي
رابطة الدوري الإنجليزي اتخذت إجراءات جديدة لمحاربة تفشي "كورونا"

رابطة الدوري الإنجليزي: لا تأجيلات أخرى هذا الأسبوع

لندن - د ب أ

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كشفت تقارير صحافية يوم الأربعاء أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفضت تأجيل أي مباريات أخرى في المسابقة بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وتقرر تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون يوم الأحد بسبب تفشي الفيروس في النادي اللندني، في حين أعلنت الرابطة في وقت متأخر من مساء الاثنين تأجيل مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد.

وأعلنت وكالة الأنباء البريطانية عن طلب إضافي على الأقل لتأجيل إحدى المباريات هذا الأسبوع لم تتم الموافقة عليه، حيث أكدت الرابطة فقط أن التأجيلات السابقة هي التي تمت الموافقة عليها.

وانتقد دين سميث مدرب فريق نوريتش سيتي ما يراه غياب الوضوح فيما يتعلق بمعايير تأجيل المباريات بالرغم من موافقة الأندية على اللوائح المتعلقة بالتأجيلات وقيامها بالتصويت عليها سابقًا، لكن يتعين على مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي النظر في كل مجموعة من الظروف على حدة.

وأعادت الرابطة تطبيق إجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في جميع الأندية، وأجريت اختبارات إضافية في أعقاب تسجيل 42 حالة إصابة إيجابية بالفيروس الأسبوع الماضي وسط مخاوف عالمية من متغير (أوميكرون) للفيروس السريع الانتقال.

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