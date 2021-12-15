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تجربة "الأغنياء والفقراء" تحفز روسو لملاقاة الهلال

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روسو بوكا
روسو يتمنى أن يفوز في ديربي الرياض الأول له

تجربة "الأغنياء والفقراء" تحفز روسو لملاقاة الهلال

الرياض - فيصل الحربي

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يتمنى الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدرب النصر الجديد، أن يواصل تميزه في لقاءات الديربي حينما يواجه فريقه غريمه التقليدي الهلال يوم الخميس، في المباراة الأولى له مع أصفر العاصمة، إذ خاض المدرب المخضرم 6 لقاءات ديربي رفقة بوكا جونيورز أمام ريفير بليت، انتصر في مباراتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة.
وتعاقدت إدارة النصر مع الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو ليقود الفريق فيما تبقى من منافسات الدوري خلفاً للبرتغالي بيدرو مانويل المُقال من منصبه بعد 40 يوماً فقط من توقيعه مع الفريق.

ويملك روسو مدرب بوكا جونيورز سجلاً مميزاً في مواجهات الديربي أمام خصمه اللدود ريفر بليت خاصة في آخر فترة تدريبية مع الفريق الأزرق والأصفر بآخر موسمين، وعلى العكس لم تكن تجربة مدرب النصر الجديد جيّدة في ولايته الأولى في عام 2007 حيث لم يعرف طعم الفوز في مباراتين خاضهما أمام ريفر بليت.


وواجه بوكا جونيورز بقيادة روسو غريمه التقليدي ريفر بليت لحساب الدوري الأرجنتيني في عام 2007 خلال مباراتين، تعادل في مباراة الذهاب 1-1، وخسر لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وفي المقابل كانت ولاية الأرجنتيني روسو الثانية مع بوكا جونيورز مميزة للغاية والتي بدأت في الموسم قبل الماضي حتى أغسطس الماضي، خاصة في مواجهات الديربي، إذ واجه ريفر بليت 4 مرات، تعادل في مباراتين وانتصر في مثلهما.

كانت المباراة الأولى لحساب كأس مارادونا وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، والمباراة الثانية كانت في دور المجموعات لكأس رابطة الدوري الأرجنتيني بنتيجة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي نفس المسابقة التقى الفريقان في الدور ربع النهائي ونجح روسو بقيادة فريقه إلى الفوز بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل بهدف لمثله خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وكانت آخر مواجهات بوكا جونيورز أمام ريفر بليت قبل إقالته بـ11 يوماً في الدور ثمن النهائي لكأس الأرجنتين ونجح بوكا في الفوز بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل سلبيًا لمدة 90 دقيقة.

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