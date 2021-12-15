لقاء لابورتا ورايولا يقرب هالاند من قميص برشلونة

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي برشلونة يسعى إلى ضم إرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني وذلك رغم ديون النادي الكتالوني، إذ التقى رئيس النادي جوان لابورتا مينو رايولا وكيل الدولي النرويجي يوم الاثنين وتفاوضا حول انتقال هالاند البالغ من العمر 21 عامًا.

وأضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لابورتا استنتج خلال اللقاء أن إتمام الصفقة "ممكن" بالرغم من بحثه عن رعاة من أجل التمكن من تمويلها إلى جانب دراسته لإمكانية بيع بعض من نجوم الفريق مثل فيليب كوتينيو، لوك دي يونغ، صامويل أومتيتي، سيرجينو ديست، وأوسكار مينغويزا خلال الانتقالات الشتوية إن أمكن.

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وتابعت الصحيفة أنه لم يعد من المستبعد أيضًا أن يوافق برشلونة على رحيل الحارس الألماني الدولي مارك-اندريه تيرشتيغن أو صانع الألعاب فرينكي دي يونغ بعد ضعف مستواهما في الفترة الأخيرة.

وإلى جانب برشلونة، هناك أندية أخرى كبيرة تجري محادثات مع هالاند مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" وصحيفة "سبورت" أن هالاند لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة رغم الوضع المالي الصعب ورغم المشاكل الرياضية التي تواجه النادي، إذ تبلغ ديونه أكثر من مليار يورو.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني بـ24 نقطة حصل عليها من 16 جولة، بينما يتصدر منافسه ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة.