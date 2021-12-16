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الجزائر تتأهل إلى نهائي كأس العرب بفوز قاتل على قطر

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يوسف بلايلي
يوسف بلايلي أثناء احتفاله بالهدف القاتل في مرمى منتخب قطر

الجزائر تتأهل إلى نهائي كأس العرب بفوز قاتل على قطر

د ب أ

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ضرب المنتخب الجزائري موعدًا مع نظيره التونسي في نهائي كأس العرب، بعدما تغلب على منتخب قطر 2 - 1 في الوقت القاتل يوم الأربعاء خلال الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال بن العمري في الدقيقة 59، قبل أن يدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل يوسف البلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره المصري في وقت سابق من اليوم الأربعاء بنتيجة 1 / صفر، ويقام النهائي يوم السبت المقبل.

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