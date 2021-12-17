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أرتيتا يواصل استبعاد أوباميانغ.. ويكشف موقفه

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أوباميانغ
أوباميانغ لن يتواجد مع أرسنال أمام ليدز

أرتيتا يواصل استبعاد أوباميانغ.. ويكشف موقفه

لندن - د ب أ

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يشعر مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أنه ليس جاهزا بعد لإعادة قائد الفريق بيير إيمريك أوباميانغ لقائمة فريقه مرة أخرى.

وأكد أرتيتا أن أوباميانغ لن يكون ضمن حساباته في مباراة الفريق أمام ليدز المقرر إقامتها يوم السبت حيث تستمر التكهنات المتعلقة بما إذا كان أوباميانغ خاض آخر مبارياته مع النادي.

وقال أرتيتا للصحافيين: بالنسبة لهذه المباراة، لن يكون متاحا لاختياره، هذا هو الموقف حاليًا.

وأضاف: أجلس هنا في محاولة لاتخاذ القرارات الصحيحة بشكل يومي. نيتي الوحيدة هي الوصول بالنادي لأفضل الظروف الممكنة وتقديم أفضل أداء ونتائج ممكنة في الملعب.

وتابع: الأمر ينطوى على تحد كبير لأن هذه القرارات صعبة، لكن عليك أن تفعل ما تشعر بأنه صحيح.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه تم تجريد أوباميانغ من شارة الفريق واستبعاده من آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي بعدما اتخذ النادي إجراءات تأديبية صارمة ضده، إذ تردد أن المهاجم الغابوني عاد متأخرا من رحلة خارج البلاد لزيارة والدته المريضة.

وحصل ألكساندر لاكازيت على شارة القيادة في المباراة التي فاز بها أرسنال على وست هام مساء الأربعاء ليعود للمربع الذهبي في جدول الترتيب.

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