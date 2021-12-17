المساكني قبل مواجهة الجزائر: لا نخاف من أحد

وصف يوسف المساكني نجم منتخب تونس، مواجهة فريقه مع الجزائر في المباراة المقرر لها يوم السبت في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، بالصعبة على الفريقين.

وقال المساكني في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: إنها مباراة ديربي، ونعرف بعضنا بعضا، والمواجهات بين فرق المغرب العربي دائما ما يكون فيها ضغوط على اللاعبين ومليئة بالإثارة والندية، نتمنى أن نكون في أفضل مستوياتنا، وأن نحقق الانتصار خلال هذا اللقاء.

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وأضاف: لا يمكن توقع من سيفوز فالحظوظ متساوية بنسبة 50 بالمئة.

وتابع قائلا إن منتخب تونس حقق أول أهدافه في البطولة بالوصول للمباراة النهائية، ويبقى الهدف الأكبر هو التتويج باللقب.

وأكد المساكني أنه يتمنى أن يهدي هو وزملاؤه الفوز باللقب لياسين مرياح بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وعن المواجهة مع مجيد بوقرة قال المساكني: لعبت معه ثلاثة أعوام، وكذلك مع يوسف البلايلي، بوقرة مدرب جيد، وهي مباراة أخوية بين الأشقاء.

واختتم المساكني تصريحاته قائلا: لا نخاف من أحد، ونعرف إمكانياتنا جيدا، ونتمنى أن تكون هذه البطولة إعدادا جيدا لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس إفريقيا أيضا.

ويستضيف ملعب البيت، المباراة النهائية لبطولة كأس العرب والتي انطلقت يوم 30 نوفمبر الماضي.