بوقرة: لن نتنازل عن كأس العرب

شدد مجيد بوقرة المدير الفني للمنتخب الجزائري، على قوة مشوار فريقه في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تختتم غدا، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إنهاء البطولة بتحقيق اللقب حينما يواجه نظيره التونسي يوم السبت في المباراة النهائية للمسابقة في ستاد البيت المونديالي.

وأضاف بوقرة في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة، أن كلا المنتخبين يعرف أحدهما الآخر جيدا، مشددا على أن المنتخب الجزائري لم يكن لديه وقت كاف من أجل الإعداد البدني والتقاط الأنفاس لمباراة الغد التي ستصاحبها بعض الأمور الفنية والتكتيكية الدقيقة من الطرفين.

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وأوضح أن المنتخب الأكثر استعدادا سيفوز بالمباراة، لكنه قال إن فريقه لن يتنازل عن حظوظه في الفوز باللقب وهو هدفه منذ مجيئه إلى قطر.

ومن ناحيته، قال محمد أمين توغاي لاعب المنتخب الجزائري، إن مباراة الغد تعتبر خاصة بالنسبة له لأنه يلعب في الدوري التونسي وسيعمل خلالها على الظهور الجيد، وأن يكون الفوز من نصيب فريقه الذي دخل منافسات هذه البطولة بهدف واحد منذ انطلاقتها وهو التتويج بلقبها، على حد قوله.

وأشار توغاي إلى أن أوراق المنتخبين ستكون مكشوفة في مباراة الغد، مؤكدا أن الفوز سيكون من نصيب الفريق الذي سيلعب بعزيمة وإصرار.