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توخيل: نشعر بخيبة أمل كبيرة

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توخيل في حيرة من أمره بسبب نتائج فريقه

توخيل: نشعر بخيبة أمل كبيرة

رويترز

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لا يعرف توماس توخيل مدرب تشيلسي أسباب استمرار تراجع أداء فريقه عقب التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون المتعثر والمبتلى بالإصابات أمس الخميس، مشيرا إلى أن الأمر لا يعود فقط إلى غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة وفيروس كورونا.

وقال توخيل للصحافيين: بالنسبة لي ليس من السهل تحليل لماذا نفقد كل هذه النقاط. أشاهد أندية أخرى تمنح العديد من الفرص للمنافسين أكثر مما نفعل، لم نمنح المنافس أي فرصة وفي النهاية تعادلنا.

وأضاف: نتيجة اليوم غريبة بالنظر إلى المباراة. النتيجة المستحقة 3-صفر.

وتابع: لا أعرف الآن لماذا ندفع هذا الثمن. لن نتجاهل الأمر، نشعر بخيبة أمل كبيرة بالتأكيد، نحن نعاني لكن لا يوجد سبب واحد لسوء النتائج.

ورفض توخيل إلقاء اللوم بعد تعادل يوم الخميس على غياب العديد من اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فريقه مثل لوكاكو، تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي.

كما غاب كاي هافرتس بعد تعرضه لوعكة صحية وينتظر نتيجة اختبار فيروس كورونا.

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