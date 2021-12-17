حمدالله أمام فريقه الجديد.. 8 أهداف و 4 هزائم

حقق عبدالرزاق حمدالله فوزًا وحيدًا بقميص النصر أمام فريقه الجديد اتحاد جدة خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات، فيما خسر 4 مرات وسجل 8 أهداف.

وأعلن الاتحاد يوم الخميس عن ضم المهاجم المغربي لصفوف الفريق بعقد يمتد لعام ونصف.

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وخسر حمد الله أمام الاتحاد 4 مباريات، وتعادل مرتين، وانتصر في لقاء وحيد، مسجلًا 8 أهداف، بينما فشل في صناعة أي هدف، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

وجاء الفوز الوحيد لحمد الله على الاتحاد في ديسمبر 2018 خلال أول مباراة جمعت بين الفريقين في دوري كأس محمد بن سلمان بعد بعد انتقاله للفريق الأصفر 2-1، وسجل اللاعب هدفي فريقه آنذاك.

ولعب حمد الله مرة وحيدة أمام فريق جدة في بطولة أخرى بخلاف الدوري، إذ كانت المباراة في نصف نهائي كأس الملك وانتهت لمصلحة الاتحاد 4-2 بعد أن امتد اللقاء للأشواط الإضافية، وأحرز حمد الله ثنائية الفريق العاصمي.

واجتمع شمل حمد الله بزميله الأسبق رومارينيو مرة أخرى، بعد أن لعبا سويًا في الجيش القطري بين عامي 2015-2017.